Edyta Golec świętuje 23. ROCZNICĘ ŚLUBU z Łukaszem Golcem: "Wdzięczna za miłość, którą zesłał nam Stwórca" (FOTO)

Edyta Golec wraz z braćmi Golec od wielu lat współtworzy zespół Golec uOrkiestra. Wokalistka swojego męża Łukasza poznała jeszcze w liceum, a ich znajomość niezmiennie trwa do dzisiaj. Para w 2000 roku stanęła na ślubnym kobiercu i doczekała się trójki dzieci: Bartłomieja, Antoniny i Piotra. Mimo że na co dzień dość oszczędnie opowiadają o swoim życiu prywatnym, to niedawno Edyta udzieliła wywiadu Pomponikowi, gdzie mówiła, jak udaje im się zachować równowagę w związku.