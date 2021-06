Edyta Górniak chwali się kolejnym koncertem. Fanka: "Tylko nie śpiewaj Krawczyka"

Jeszcze nie opadły emocje po niedzielnym koncercie w hołdzie dla Krzysztofa Krawczyka, a Telewizja Polska już zorganizowała nowe widowisko, tym razem dla papieża. Z okazji 30-lecia pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w czwartkowy wieczór widzowie telewizyjnej Jedynki będą mogli zobaczyć muzyczno-modlitewny show Dekalog AD 2021. Dla papieża wystąpią między innymi laureaci The Voice of Poland i Edyta Górniak. Mamy nadzieję, że pójdzie jej nieco lepiej niż w niedzielę.