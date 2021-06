Edyta Górniak tłumaczy się z "wyjca" dla Krawczyka: "To był MUZYCZNY POGRZEB KRZYSZTOFA"

Tyle 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jestem w stanie zrozumieć że komentują widzowie i ich wyobrażenia od przyzwyczajeń do piosenek Krawczyka mogą się różnić. A ja się nad jednym zastanawiam, bo ile czasu mieli żeby zorganizować koncert skoro dwa miesiące minęły? Piosenki wykonawcy sami sobie wybrali czy zostały im wybrane , przecież oni na koncertach śpiewają głównie własne utwory a pewnie od czasu do czasu cudze. Ja bym ich nie oceniała z pozoru czy czarne/ białe. Robili co mogli. A że wyszło jak wyszło. Mamy różne gusta. Kukulska śpiewała tekst męski. Więc zaśpiewała jak umiała.