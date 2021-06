Edyta Górniak i Allan Krupa przechadzają się nad Wisłą, pogrążeni w dyskusji. Rozmawiali o studiach? (ZDJĘCIA)

Renata 8 min. temu zgłoś do moderacji 6 5 Odpowiedz

Brzydka ona...brzydki on...a taka ładna miłość... To chyba o nich śpiewała G. Łobaszewska. I wszyscy inteligentni "czytacze" Pudelka wiedzą, że nie fizyczność mam na myśli. Żal, że nie mają przyjaciół, którzy by im uzmysłowili, że sława, blichtr, pieniądze to bańka mydlana. Wcześniej czy później się kończy. A każde wyższe wykształcenie nie musi prowadzić do wykonywania zawodu. Ale daje coś tak wartościowego, jak ogólny rozwój, szeroką wiedzę, zasób słów... Chciałabym siąść do rozwiązywania zwykłej krzyżówki z obojgiem. I tyle...