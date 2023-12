Edyta Górniak i Rafał Brzozowski podsycają plotki o ROMANSIE, wymieniając czułości na próbach do świątecznego koncertu w TVP! (ZDJĘCIA)

Nie jest jednak tajemnicą, że diva ma pewnego rodzaju słabość do Rafała Brzozowskiego , a na pewno darzy go wyjątkową sympatią. Świadczyć może o tym choćby fakt, że ich przyjaźń trwa już kilka lat, a - jak wiadomo - Górniak jest bardzo wybredna , jeśli chodzi o ludzi, którymi się otacza.

Co jakiś czas w mediach pojawiają się plotki, że tych dwoje może łączyć "coś więcej". Co ciekawe, sami zainteresowani podgrzewają atmosferę, nie szczędząc sobie publicznie komplementów i ciepłych słów. Edyta wyznała np., że uważa Rafała za "bardzo atrakcyjnego mężczyznę" , a on nie pozostaje jej dłużny.

Gdy na próbie generalnej do koncertu pojawił się Rafał Brzozowski, wręczył Edycie prezent. Piosenkarka nie kryła zaskoczenia i palnęła: "Co to? Pierścionek zaręczynowy?". W czasie układania choreografii do występu Rafał skradał jej całusy... Ku uciesze Edyty zresztą - ujawnia nasze źródło.