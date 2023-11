Tygodnik donosi, że Edyta Górniak i Rafał Brzozowski w ostatnim czasie ZBLIŻYLI się do siebie. "Jest bardzo atrakcyjnym mężczyzną"

W ostatnim czasie zdecydowanie ucichło na temat jej bliższych relacji damsko-męskich. Gwiazda skupiała się bardziej na analizowaniu swoich poprzednich związków, wyznając m.in. że jej były mąż i ojciec Allanka, Dariusz Krupa, dopuścił się wobec niej przemocy ekonomicznej, pozbawiając ją dostępu do konta, na które spływały środki z jej honorariów. Z drugiej strony w dobrym tonie odniosła się do 4-letniej znajomości z prawnikiem Piotrem Schrammem, który podobno jako jedyny z jej dotychczasowych partnerów w pełni rozumiał potrzeby Edzi. Jak wiadomo, nie należy to do najłatwiejszych zadań.