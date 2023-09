TYLKO NA PUDELKU: Wiemy, ile Edyta Górniak zarobi w nowym programie TVP! Dostała NAJWIĘKSZĄ GAŻĘ, prywatnego kierowcę i 3 garderoby

Niedawno dowiedzieliśmy się, że od połowy września TVP wystartuje z nowym rozrywkowym formatem zatytułowanym tajemniczo "Rytm Dwójki". Co odcinek największe gwiazdy związane z TVP będą występować z uczestnikami z muzycznych programów należących do stacji. Jedną z liderek została Edyta Górniak. Jak ujawnia nasz informator, Telewizja Polska podsunęła piosenkarce propozycję nie do odrzucenia.