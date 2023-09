Gwiazdy na planie nowego show TVP: złota Izabella Krzan, elegancka Natasza Urbańska, opalona Edyta Górniak... (ZDJĘCIA)

W programie wystąpi ośmiu artystów, którzy zaśpiewają w duetach z wybranymi uczestnikami programów TVP ("The Voice", "Szansa na sukces" i "Tak to leciało"). Z kolei publiczność zgromadzona w studiu za pomocą pilotów do głosowania wybierze najlepszy utwór każdego odcinka, który trafi do finału. Tam widzowie zobaczą zwycięskie wykonania z siedmiu odcinków i za pomocą SMS-ów zdecydują o zwycięzcy.