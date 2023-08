Izabella Krzan WYGRYZŁA Idę Nowakowską! Najpierw straciła pracę, a teraz dostała "fuchę" koleżanki. Będzie konflikt?

Izabella Krzan, to kolejna po Marcelinie Zawadzkiej gwiazda TVP, która zaczynała od konkursów piękności, po czym umiejętnie zaczepiła się w "Pytaniu na Śniadanie". W przeciwieństwie do swojej "poprzedniczki", Iza wciąż może liczyć na względy włodarzy Telewizji Polskiej. Jej pozycja w stacji pozostaje niezachwiana i nic nie wskazuje na to, by w najbliższej przyszłości miało się to zmienić. Krzan nie zaszkodził nawet fakt, że prowadzone przez nią reality show "Kamper Polska", w którym pięć duetów influencerów podróżowało po Polsce kamperami, okazało się kompletnym niewypałem i nie doczeka się kontynuacji.