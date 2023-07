Izabella Krzan mówi, kto powinien zastąpić Łukasza Nowickiego w "Pytaniu na śniadanie". Ujawnia, co wie

Ostatnio w programie "Pytanie na śniadanie" zaszły spore zmiany. Do grona prowadzących dołączyła Anna Popek , dla której rozpoczęto poszukiwania programowego partnera. Niedługo później Łukasz Nowicki poinformował, że po 13 latach żegna się z produkcją. Szybko zaczęły się spekulacje na temat tego, kto go zastąpi. Wymieniono między innymi Mateusza Szymkowiaka . Teraz na ten temat wypowiedziała się Izabella Krzan .

Izabella Krzan mówi o Mateuszu Szymkowiaku w roli prowadzącego "Pytania na śniadanie"

Chciałabym, żeby Mateusz Szymkowiak zaznał tego, bo od wielu, wielu lat jest w Telewizji Polskiej. Jest osobą, która naprawdę walczy, która chce, która się rozwija cały czas i skupia się na tym. To nie jest tak, że dostając się do telewizji, można już wziąć oddech i odpuścić wszystko - powiedziała Izabella Krzan w rozmowie z "Party".

Cały czas trzeba się kształcić, cały czas trzeba wystawiać się na próbę. On taką osobą jest i myślę, że to prowadzenie "Pytania na śniadania" byłoby takim zwieńczeniem tej jego trudnej czasami drogi i wieloletniej, taką nagrodą za to, że właśnie pracuje, że chce, że mu zależy i dąży do realizowania marzeń - dodała prezenterka.