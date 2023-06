Izabella Krzan ujawnia plany na "biedniejsze" wakacje i żali się na INFLACJĘ: "Zżera chyba z każdego portfela"

ona 1 godz. temu zgłoś do moderacji 24 9 Odpowiedz

nie drażni was jak celebryci mówią 'moja ukochana Portugalia/Hiszpania/Szkocja/itd ? Nie o to mi chodzi że uwielbiają jakiś kraj, mają do tego prawo, tylko o to że nigdy nie powiedzą tak o Polsce, a zamiast tego co tydzień jakieś wywody-narzekania na 'ten kraj', 'ten naród'. Sorry ale nie ma na tym świecie narodu bez wad, nikt nie jest idealny. Nie wiem czy to hejt, czy kompleksy. Jesli to hejt i chodzi o rząd albo partie, nauczycie sie rozróżniać polityków (którzy zawsze pozostawiają wiele do życzenia, bez względu na partie), od narodu, czyli ty i ja.