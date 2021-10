Edyta Górniak już zobaczyła śnieg, więc ostrzega fanów: "RÓBCIE ZAPASY. MÓWIĘ WAM"

paranoja 16 min. temu zgłoś do moderacji 13 8 Odpowiedz

Ja jestem ciekawa co będzie, gdy nagle słowa Górniakowej staną się prawdą i faktem. Wszystkie. Co wtedy zrobią takie "pudeki" i inne nic nie warte strony? A dziennikarze? Powinniście być BEZSTRONNI, prywatnie możecie wierzyć i mówić co chcecie, ale jako dziennikarz powinniście zachować profesjonalizm. Ostatnio go nie widać, na żadnym z portali. Bo jeśli dana opinia nie idzie za tłumem, to już trzeba ją wyśmiać. Przyjdzie dzień, w którym gorzko wszyscy zapłaczą