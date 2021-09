Edyta Górniak BURZY SIĘ na słowa Magdy Gessler o restrykcjach dla niezaszczepionych: "Niczego nas nie nauczyły tragedie naszych przodków!"

Pod koniec sierpnia Magda Gessler opowiedziała się za restrykcjami dla osób, które nie przyjęły szczepionki przeciwko COVID-19 (albo, patrząc z drugiej strony - za przywilejami dla tych, którzy już to zrobili). Restauratorka powiedziała wtedy, że jej zdaniem w dobie epidemii klienci lokali gastronomicznych, jeśli nie chcieli się zaszczepić, muszą mieć przynajmniej negatywny wynik testu.

Ale będą wchodzić do restauracji ludzie zaszczepieni, wymazani, jak nie, to nie wejdą, tak jak to jest w Austrii, w Szwajcarii - ogłosiła.