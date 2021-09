Edyta Górniak oprowadza po rodzinnym Opolu: "Tu się do św. Marii modliłam, żeby mama mnie NIE ZBIŁA ZA BARDZO"

belizze 36 min. temu zgłoś do moderacji 39 17 Odpowiedz

Przestańcie wszyscy czepiać się tego dReSs kOdU co do pogrzebów (odnoszę się do ojca Lary Gessler), bo to już jest żałosne. Są kultury, gdzie noszą wtedy zupełnie jasne, nawet białe stroje, no ale nikt nie robi szumu. Przecież skoro element kultury... Te czarne maskarady to jakaś śmieszna tradycja, bo moim zdaniem żałobę i smutek powinno nosić się w sercu, a nie okazywać strojem, jeśli mam wyrazić swoją opinię. Znam wielu ludzi, którzy mówią, że czują się stygmatyzowani, nosząc żałobny strój, bo każdy traktuje ich inaczej albo przesadnie docieka. Poza tym... Nie Wasz bliski odszedł, więc darujcie sobie. Ubierajcie się jak chcecie na takie okazje, a innym dajcie spokój i nie szukajcie wszędzie jakichś dziur albo powodu do chamskich komentarzy. Wszyscy są znawcami zasad ubierania się na okazje i dyktują innym jak mają to robić, a potem, dla obrony własnej, rzucają pasywno-agresywnymi tekstami "no ale każdy robi co chce". Skoro może robić, to niech robi, just calm down. Współczujcie rodzinie straty, a nie komentujecie ich ubiory. Chyba to jest istotniejsze.