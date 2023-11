Edyta Górniak komentuje plotki o romansie z Rafałem Brzozowskim: "Jestem ZAKOCHANA... w życiu". Szkoda?

Spekulacje na temat natury relacji Edyty Górniak i Rafała Brzozowskiego to w show biznesie żadna nowość. Fotki artystów przechadzających się pod rękę po Krupówkach publikowaliśmy na Pudelku już dwa lata temu. Teraz temat wrócił na łamy tabloidów niczym bumerang, a to za sprawą Rytmów Dwójki, muzycznego show TVP2, w którym zarówno Górniak, jak i Brzozowski dostali angaż. Według najnowszych doniesień Na Żywo, gwiazdy miały okazję jeszcze bardziej zbliżyć się do siebie za kulisami programu.