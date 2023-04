Edyta Górniak mówi (w obcym języku) o wielkanocnych planach. Przy stole będą tylko dwie osoby...

Edyta Górniak o planach na Wielkanoc

Ostatnie święta zawsze byliśmy z ludźmi, z przyjaciółmi. Było zawsze tak biesiadnie, radośnie, wspaniałe, ale teraz chciałabym mieć go jeden na jeden - zdradziła, dodając, że dziewczyna Allana wyjedzie do swojej rodziny.

Allana czeka rozłąka z dziewczyną

Rozmawiając z reporterką serwisu "Jastrząb Post", diwa wspomniała, że wcześniej chętnie wyjeżdżała z synem w góry. Tym razem rozważa jednak kierunek zagraniczny. Jaki? Tu Górniak przestawiła się z języka polskiego na angielski i odpowiedziała tajemniczo: "Would I tell You? I would not".