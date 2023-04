Edyta Górniak w zwiewnej kreacji śpiewa dla Jana Pawła II na koncercie TVP w Wadowicach (ZDJĘCIA)

Edyta Górniak śpiewa dla papieża Jana Pawła II

Edyta Górniak i jej stosunek do Kościoła to wielopoziomowa zagadka, którą komplikuje ona sama. Piosenkarka wielokrotnie jeżyła się na samą instytucję, choć sama uważa się za osobę niewierzącą, ale uduchowioną i przekonaną co do siły dobrych fluidów.