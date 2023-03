Edyta Górniak filozofuje na temat świąt wielkanocnych i oznajmia: "Nie wyznaję ŻADNEJ religii"

Edyta Górniak nie wyznaje żadnej religii

Ja nie wyznaję żadnej religii. Ludzie mylą religijność z duchowością. Duchowość to jest przypominanie sobie prawd, sięganie do początków, szukanie prawd, na których oparta jej cała struktura wszechświata. Od której my zależy, bo jesteśmy jej częścią. To nie są religie. Jeśli chodzi o same święta, to te święta nie są o zajączku. Tyle powiem. Jeśli ktoś uważa, że nie jest religijny, to całe szczęście, dlatego, że prawda i wiara nie mają nic wspólnego z religiami - prawiła przed kamerą wokalistka.