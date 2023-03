19. urodziny Allana Krupy od kulis: pląsająca na parkiecie Edyta Górniak, zachwycona "teściową" ukochana... (ZDJĘCIA)

Krupa jakiś czas temu udzielił wywiadu, w którym przyznał, że jest szczęśliwy w związku i to pierwsza tak długa relacja, która "nie doprowadza go do szału". Przy okazji wyjawił, że ma już pewien plan na swój ślub. Allan chciałby, by odbył się on na dachu Burdż Chalifa. Nieco mniej entuzjastycznie do tematu podeszła Edyta Górniak, bo w rozmowie z "Super Expressem" stwierdziła, że jeśli "Allan będzie szczęśliwy, to ona również", ale ślub odradza "bo to tylko ładnie brzmi, gorzej się nosi".