Edyta Górniak ODGRYZA SIĘ Paulli za surową ocenę występu: "Trzeba mieć inną skalę wrażliwości, PAULINKO"

Paulla porównywana była do Edyty Górniak , gdy tylko po raz pierwszy zaistniała w polskiej branży muzycznej. Zdaniem wielu słuchaczy panie faktycznie brzmiały podobnie, co natychmiastowo uczyniło z nich naturalne rywalki. Konflikt między diwami właśnie rozgorzał na nowo. Wszystko dlatego, że Paulla pozwoliła sobie na ocenę niedawnego występu Edyty na koncercie ku czci Krzysztofa Krawczyka .

Tym razem mi się nie podobała. Ja zawsze mówię to, co myślę. Trudno jej odmówić talentu, pięknie wyglądała i ma piękny głos, natomiast akurat ta interpretacja nie przypadła mi do gustu. Każdy artysta ma prawo do własnej interpretacji piosenki. Jednemu się podoba, drugiemu nie. (...) Jak dla mnie to, to wykonanie było trochę przekombinowane - wyznała bez ogródek Paulla w rozmowie z Jastrząb Post.