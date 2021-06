Edyta Górniak i Rafał Brzozowski są parą? Fani sceptycznie: "Może przypasować do niej Macierewicza"

Nick27 10 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Weź człowieku, Rafał co ty wyprawiasz! nie rzucaj się na starą co będziesz poprawiał po tabunie innych, z taką dziwną kobitą rozgoryczoną i w ogóle co chwilę inną jak pogoda, weź miej szacunek do siebie i odpuść se te seniorki w wieku mamusiowym, za młode się zabieraj albo równolatki