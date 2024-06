Edyta Górniak pisze AUTOBIOGRAFIĘ i zapowiada: Czas, by wiele historii na mój temat "odkłamać". Wspomniała też o BYŁYM MĘŻU

Edyta Górniak w tym roku świętuje 30-lecie występu na Eurowizji . To właśnie jej wykonanie zagwarantowało Polsce drugie miejsce, które do dziś pozostaje najlepszym wynikiem w historii naszego udziału w konkursie. Z okazji jubileuszu artystka udzieliła kilku wywiadów, w których opowiedziała, jak wspomina ten ważny dla siebie, a także fanów Eurowizji moment.

Edyta Górniak wydaje autobiografię. Co w niej opisze?

Jest to taki rok jubileuszowy, że postanowiłam to świętować na różne sposoby. Będzie to dosyć ważny moment mojego życia, dlatego że zawsze starałam się być osobą łagodną. Wydaje mi się, że jestem z natury, poza moim wyborem filozoficznym życia, żeby jednak patrzeć na wszystko z sercem, ale jest kilka historii przekłamanych i myślę, że warto, by ludzie poznali prawdziwą historię Edyty Górniak - zapowiadała w rozmowie z Jedynką.