Edyta Górniak pokłóciła się z inną gwiazdą za kulisami programu TVP. "Powiedział jej kilka mocnych słów. Wszyscy CZEKAJĄ NA ZEMSTĘ"

Mikołaj 20 min. temu

Edyta to chodzący przykład kogoś kto chce mieć ciastko i zjeść ciastko. Liczy na gwiazdroskie traktowanie, na gwiazdorskie stawki, na powszechny szacunek. W zamian daje totalne minimum. Wyjście na scenę i zaśpiewanie to jest chleb powszedni dla każdego wokalisty/wokalistki, którzy mają szczęście pracować w zawodzie. Ona dorabia do tego magiczną, tęczową otoczkę, że dosłownie z każdym występem obnaża swoją nagą duszę i kosztuje ją to mnóstwo energii i serca. Podczas gdy wokaliści biegają od chałtury do chałtury, żeby przeżyć. Kobieto, pora dorosnąć, 50 na karku, good morning.