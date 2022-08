Edyta Górniak pomstuje na... butelkowaną wodę: "Prawdziwa występuje TYLKO NA WOLNOŚCI. Jeśli uzyskasz właściwy kod częstotliwości, zmienisz jej strukturę"

Egosciu 14 min. temu zgłoś do moderacji 4 7 Odpowiedz

Ja pier..le co ona bierze , że tak odlatuje. Są dwa wyjścia musi rzucić to co bierze albo udać się do lekarza. Oglądam serial Drwale i inne opowieści Bieszczadu. Występuje tam taki oryginał który głosi i jest wyznawcą jakiś kosmicznych teorii. Razem stanowili by "niesamowitą kosmiczną" parę i głosili by swoje teorie z podwójną mocą. Współczuję jej dziecku.