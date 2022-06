Edyta Górniak idzie w zaparte i BRONI swoich osobliwych teorii o "reptilianach i ludziach bez duszy": "Temat ten jest UKRYWANY W HISTORII"

Każdy człowiek składa się z duszy i ciała – wszystkie nasze marzenia, zdolności, predyspozycje, uczucia mają wymiar duchowy - mówił. Dopiero śmierć odłącza duszę od ciała, no proste jak drut. Jak można powiedzieć, że ktoś nie ma duszy? Jak nie ma duszy i ma samo ciało, to znaczy, że jest w grobie.

Edzia naturalnie nie potrafiła odmówić sobie riposty i dzień później popełniła obszerny wpis, w którym odniosła się do wywołanej przez siebie dyskusji po jej wystąpieniu w Torzymiu. We wtorek na profilu celebrytki pojawił się post, w którym celebrytka znów broniła swoich założeń rodem z powieści science fiction.

Cieszę się, że moja wypowiedź wywołała dyskusje. To zdecydowanie potwierdza, że podjęłam ważne zagadnienia - zaczęła. Prędzej czy później i tak spotkanie z historią naszego świata jest nieuniknione. I jest absolutnym priorytetem w procesie właściwego rozpoznania siebie, swojego miejsca i zadania we Wszechświecie . Nawet jeśli na razie to mniejszość populacji jest gotowa na poszerzenie swojej wiedzy i percepcji w zakresie wszelkim, a nie tylko pozostanie w ramach wyznaczonych i narzuconych przez edukację szkolną – proces i tak już ruszył i nic tego nie zatrzyma.

Czy to nie dusza od wieków stanowi najwyższą walutę, o którą toczą się handle we wszystkich zakamarkach naszej Ziemi? - kontynuowała. Wiele razy stawiałam pytanie – co to jest ta dusza, że walczy o nią i Bóg, i diabeł? Antychryst nie walczyłby o nią, gdyby ją miał. To tak, jakby powiedzieć, że chleb to tylko woda, mąka i drożdże. Nie powstałby jednak, gdyby nie był poddany procesowi.