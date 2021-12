Edyta Górniak PONIŻA młodego muzyka, który zwrócił jej uwagę, że głosi brednie. "ŻYCZĘ CI JAKIEJKOLWIEK NAGRODY"

Edyta Górniak słynie ostatnio głównie z szerzenia szkodliwych teorii spiskowych, a nie dokonań muzycznych, jednak są tacy, którzy wciąż z rozrzewnieniem wspominają jej twórczość sprzed lat. Edi otrzymała ostatnio nagrodę za "hit 30-lecia Super Expressu", którym to została piosenka "Jestem kobietą". Zachwycona wyróżnieniem wokalistka wylewnie podziękowała dziennikarzowi wręczającemu jej statuetkę i zamieściła na jego profilu komentarz.

Najdotkliwiej obecne czasy zweryfikowały Panią. Trochę Boga, trochę czakry, trochę LGBT (w końcu fani, z czegoś trzeba żyć), trochę konfederacji ( do walki z wyimaginowanych wrogiem potrzebne wsparcie), trochę siła kobiet, trochę TVP i piątka z Kurskim . Ciężko się w tym wszystkim połapać - stwierdził gorzko jeden z "fanów".

Do dyskusji niespodziewanie włączył się Arek Kłusowski , ceniony w branży piosenkarz, tekściarz i kompozytor, który współpracował m.in. z Darią Zawiałow, Ewą Farną czy Julią Wieniawą.

A ja szybkiego powrotu do zdrowia - stwierdził niezrażony Arek.

Co ciekawe, muzyk wdał się też w utarczkę słowną z byłą asystentką, a przy okazji wielką fanką Górniak. Zaapelował do niej, by pomogła swojej idolce... znaleźć dobrego psychiatrę.