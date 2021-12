Edyta Górniak przesyła "światłość i modlitwę" w odpowiedzi na krytykę Jakuba Żulczyka: "Przeciętny stopień KULTURY SŁOWA"

Inspiracją do jego najnowszych wpisów stała się niedawno polska diwa Edyta Górniak , która wzięła udział w koncercie Telewizji Polskiej Murem za polskim mundurem , za co zresztą zgarnęła całkiem pokaźną sumkę. Żulczykowi ciśnienie podniósł szczególnie repertuar, który piosenkarka wybrała sobie do koncertu. Trudno bowiem wyobrazić sobie, aby Czesław Niemen pochwalał dziś działania władzy na granicy polsko-białoruskiej.

Odbieram Pana gorycz pisowni jako "nad" wyraz niski stopień świadomości, wysoki za to stopień samotności i przeciętny stopień kultury słowa i umiejętności posługiwania się językiem polskim, co pisarzowi nieco jednak nie przystaje. Zwyczajnie pomylił pan rolę muzyki z polityką, chcąc muzykę postawić do odpowiedzialności za politykę i cierpienie ludzi. Muzyka zawsze, nawet w czasie wojny, ma tę samą rolę - ma łagodzić obyczaje - i tę rolę jej, proszę, zostawmy - tłumaczy się w liście do Żulczyka opublikowanym na InstaStories.