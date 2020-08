Edyta Górniak przed podpisaniem umowy z "The Voice", sprawdziła, z kim będzie pracować. "ZAWSZE TO ROBIĘ"

Tak 1 godz. temu zgłoś do moderacji 21 0 Odpowiedz

Każdy by zrobił to samo. Wystarczy przypomnieć sobie tą cudowną i zdrową relację Justyny Steczkowskiej i Dody... Czasem warto stracić nawet taki lukratywny kontrakt by co weekend nie przeżywać takiego cyrku na oczach połowy Polski.