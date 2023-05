Edyta Górniak PRZEGRAŁA w sądzie! Kwota, którą będzie musiała zapłacić, zwala z nóg

Zobacz także: Edyta Górniak o przyjmowaniu substancji psychoaktywnych: "To, co dała nam matka ziemia, jest dla ludzi"

Edyta Górniak przegrała w sądzie. Musi zapłacić krocie

Jak się właśnie okazało, słabość do kawy nie jest jedynym problemem Edyty Górniak. W czwartek przed krakowskim sądem zakończyła się sprawa, którą wytoczył artystce organizator odwołanego przez nią koncertu. Niestety, wyrok jest dla diwy wyjątkowo niekorzystny , ponieważ zgodnie z nim musi zapłacić poszkodowanemu ponad 83 tysiące złotych!

Edyta Górniak nie pojawiła się na koncercie. Teraz ponosi konsekwencje swojej decyzji

Chodzi o sytuację z 2016 roku, gdy Edyta postanowiła zrezygnować z wzięcia udziału w organizowanym przez agencję Jarosława Witkowskiego koncercie. W oficjalnym komunikacie agencji Imagine Koncert pojawił się wówczas zapis, że impreza nie doszła do skutku "z przyczyn niezależnych od organizatora". Jak pisano przed laty w mediach, powodem odwołania wydarzenia były problemy zdrowotne Górniak, a dokładnie to, że lekarze zdiagnozowali u niej "wyczerpanie i zakażenie górnych dróg oddechowych". Podawano też, że piosenkarka przyjmuje sterydy i nie jest w stanie przylecieć do Polski z Los Angeles, w którym wtedy mieszkała.