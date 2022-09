Edyta Górniak PSIOCZY NA KOŚCIÓŁ: "Jest zniszczony i obciążony kłamstwami"

Sylwia Ewa 5 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Zgadzam się z nią, że w obecnym wymiarze kościół to dużo zła. Pedofilia, hipokryzja, skrywane majątki, najlepszy na świecie biznes (zero podatków i najwiecej nieruchomości na świecie). Do tego programowanie w ludziach lęku i poczucia winy bez powodu. Nie ma to nic wspólnego z tym o czym nauczał Jezus, a którego wizerunek KK bezprawnie sobie zawłaszczył. To tylko kwestia czasu kiedy będzie musiał przejść transformację bo w przeciwnym razie zniknie.