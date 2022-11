Edyta Górniak rozpływa się nad byłym partnerem: "To był NAJNORMALNIEJSZY związek"

winter is com... 1 godz. temu zgłoś do moderacji 235 69 Odpowiedz

Jestem lekko 30+, ale już czuję głęboko, że nie ma na co czekać... Ten świat co nam może zaoferować? Żyjemy bo żyjemy, nawet nie wiemy po co, szukamy sensu, a największą tragedią jest to, że może go nie ma. Idzie zima, przychodzą czarne myśli... Też tak macie? Poczucie niespełnionego życia? że ono nie idzie zgodnie z Waszym założonym planem, marzeniami i pragnieniami. Jeśli idzie w innym kierunku, to już wegetujemy, a nie żyjemy... Po co to wszystko? Dlaczego zasady tej gry takie są? ;(