Były chłopak Edyty Górniak jest DUMNY z jej antyszczepionkowych wywodów: "BRAWO EDI!"

Powołują się tutaj Państwo na wszelkiej maści autorytety naukowe, negując prawo do wolności wyboru przez jednostkę. Jednocześnie, mam wrażenie, ignorują Państwo fakt, że co raz częściej te wszelkiej maści autorytety okazują się być skorumpowane, zakłamane i działające w oparciu o poszerzanie strefy wpływów (proszę prześledzić chociażby temat WHO) To po pierwsze. Po drogie, tak dużo tutaj się pisze i mówi o wolności, tolerancji - proszę bardzo, mają właśnie Państwo egzamin ze swojej tolerancji! I chyba go oblewacie. Obejrzałem ten wywiad, abstrahując od stacji w jakiej był przeprowadzony, byłem w szoku, jak kulturalnie bez zmuszania do czegokolwiek wyrażała się Edyta Górniak. Miałem wrażenie, że widzę zupełnie inną kobietę, niż przedstawiały Ją media przez wszystkie lata. Chcecie się szczepić, proszę się szczepić. Ale jeżeli wynosicie sztandary tolerancji o wolności wyboru, to proszę brać za to pelną odpowiedzialność, a nie dopasowywać ten temat tylko pod własną strefę komfortu. Logika nie lubi być dziwką!