Dr Paweł Grzesiowski komentuje "koronasceptyczne" teorie Górniak: "Może pani Edyta ma maseczkę z torebki foliowej?"

Początkowo Polacy byli zdyscyplinowani i poza nielicznymi wyjątkami stosowali się do zaleceń. Z czasem przyzwyczaili się do nowej sytuacji i zaczęli coraz bardziej bagatelizować zagrożenie. Chętniej wychodzą i gromadzą się, nie noszą maseczek albo noszą je nieprawidłowo.

W siłę rośnie też zjawisko tzw. koronasceptycyzmu. Jak grzyby po deszczu wyrastają teorie spiskowe, według których wirusa nie ma lub jest on zaplanowanym działaniem światowych koncernów i organizacji. Takie niebezpieczne i siejące zamęt tezy wyjątkowo chętnie szerzą ostatnio celebryci, którzy z wykształceniem medycznym i naukowym nie mają nic wspólnego. Mimo to wydaje im się, że po obejrzeniu kilku filmików na YouTube wiedzą już więcej od doświadczonych wirusologów. Najgorsze, że tymi "mądrościami" dzielą się na forum, a że mają duże zasięgi, mogą siać dezinformację na naprawdę dużą skalę.

Jak wierzę w to, że jestem zdrowa, to jestem zdrowa, a jak wierzę, że za chwilę umrę na chorobę zakaźną, to wprowadzę taki program do mózgu, że rozprowadzi tę informację po całym organizmie i wywoła komórki rakowe - mówiła.