Edyta Górniak atakuje Wojewódzkiego: "Próbujesz odwrócić uwagę od plotek, że JESTEŚ GEJEM i każdą kobietę używasz, żeby to przykryć"

Wszystko wskazuje, że na horyzoncie szykuje się kolejna drama w show biznesie , w którą zamieszane są dwa głośne nazwiska. Mowa o Kubie Wojewódzkim i Edycie Górniak . Chociaż diwa 5 lat temu gościła na kanapie samozwańczego "króla TVN-u" i mogłoby się wydawać, że od tego czasu nie doszło do żadnych mniej lub bardziej nieprzyjemnej sytuacji, to jednak 60-letni dziennikarz przy promocji swojego programu otworzył prawdziwą puszkę pandory.

Edyta Górniak uderza w Kubę Wojewódzkiego

Ej a może to tylko ujma dla ego, że po ponad roku twoich starań nie przyjęłam zaproszenia do twojego podcastu? Chętniej niż do Ciebie pójdę do Żurnalisty, który znakomicie przygotowuje się do rozmów i ma pasję poznawania ludzi. Ba! Nie musi obrażać swoich gości, żeby mu się "klikało". Na pewno się ze mną w tym zgodzisz — dodała oburzona artystka.