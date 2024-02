Elżbieta Zapendowska GORZKO o Edycie Górniak: "Krnąbrne dziewczę, które nie doceniało ludzi, obrażało ich, robiło fochy"

Elżbieta Zapendowska z polskim show-biznesem związana jest od lat. Specjalistka od emisji głosu w trakcie wieloletniej kariery współpracowała z wieloma artystami, których nazwiska dziś znane są większości Polaków - w tym z Łukaszem Zagrobelnym, Michałem Bajorem oraz rzecz jasna Edytą Górniak. Zapendowska miała okazję zasiadać w jury kilku znanych programów rozrywkowych, w tym kultowego "Idola" czy "Must Be The Music" i niewątpliwie zapisała się w pamięci widzów za sprawą ciętego języka. Obecnie Zapendowska wciąż chętnie wypowiada się w mediach, nierzadko dzieląc się z Polakami boleśnie szczerymi opiniami na temat artystów królujących na polskiej scenie muzycznej.