Edyta Górniak tłumaczy się z przegranego procesu o odszkodowanie za koncert, którego nie było: "Mój syn był w STANIE KRYTYCZNYM"

Edyta 7 min. temu

Jeśli mana to dowody nie powinna płacić proste Kowalski jak dziecko chory to bierze L4 i go nic nie obchodzi. A rozlany Wyrostek to jest poważny stan zagrażający życiu normalny człowiek to o tym wie i przestańcie pisać głupoty i wylewać swój jad. Zadajcie sobie pytanie jako rodzic co byście sami zrobili w takiej sytuacji. Życie jest nieprzewidywalne organizator musi się liczyć z każdą sytuacją.