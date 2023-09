Edyta Górniak tłumaczy się z występowania w TVP: "To ABSURD. Nie postrzegam różnic, które dostrzegają inni"

Z racji zbliżających się wyborów gwiazdy coraz chętniej angażują się w różnego rodzaju inicjatywy polityczne mające na celu promowanie danej partii lub po prostu zachęcenie do udziału w październikowym głosowaniu. Niedawno Edyta Górniak została poproszona o zmotywowanie Polaków do oddania głosu . Piosenkarka nie podała zasadnego powodu, ponieważ nie rozumie do końca polityki. Jej zdaniem każde ugrupowanie ma trochę racji , a rozwiązanie idealne nie istnieje.

Edyta Górniak nie uważa współpracy z TVP za deklarację polityczną

Nie postrzegam różnic, które dostrzegają inni. Nie patrzę w taki sposób na ludzi. Każde serce niezależnie od tego, czy się przekręci na TVN, Polsat... Nie ma to znaczenia dla mnie. Jakbym się zastanawiała, kto przychodzi na moje koncerty i czy zasługuje na to, by brać w nich udział... To jest absurd. Nie. Dla mnie każdy człowiek liczy się tak samo, niezależnie od tego czy bardziej jest po takiej, czy po innej stronie. Człowiek to jest człowiek, serce to jest serce, czy on się przełączy na taką częstotliwość, czy inną. Po prostu - podsumowała.