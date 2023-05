Edyta Górniak tłumaczy się ze spóźnienia na konferencję, mówi o Ninie Terentiew i wspomina... rozwód: "Moje serce krzyczało" (WIDEO)

jhkj 21 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

a dlaczego miała witac się z Dodą , która ją obśmiewa i dokucza... jedyne co w tej sytuacji Górniak robi niewłaściwie, to tłumaczenie sie z normalnych reakcji, a Doda idzie w zaparte i nikt się nie oburza mimo, że jest arogancka. Edyta chce być szczera w niechętnej postawie do Dody i jednoczesnie udawać miłość do wszystkich. Z Doda i jej podobnymi agresorami tak się nie da! Wyluzuj edyta, dobrze robisz i nie spinaj sie z tym.