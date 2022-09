Edyta Górniak została ZDRADZONA przez swojego EKS: "Gdyby nie CIĄŻA, która była wynikiem zdrady, być może nadal trwałabym w tym związku"

Skończy jak V... 7 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

„Skończy jak Villas” Skończcie powtarzać te głupoty… chcielibyście „skończyć” jak Górniak, ale hejcik trzeba napisać ;) To, że mówi o duchowości, że ma otwarty umysł i bierze wiele rzeczy za możliwe i pod uwagę i nie jest zamknięta tylko na telewizje i mainstreamowe gówna, nie oznacza, że jest chora psychicznie. No ale w dzisiejszym świecie takie pojęcia jak duchowość, miłość, prawda to pojęcia obce, więc nie dziwi mnie skąd taki wylew nienawiści. Nikogo nie krzywdzi swoimi wypowiedziami, nie zmusza do niczego… Niech każdy wierzy w co chce, ale należy się szacunek. Swoją drogą, moim zdaniem trzeba być serio ignorantem, żeby wierzyć tylko w to co widzisz, dotykasz, albo że ludzie, którzy nami rządzą są aniołkami. Mało wiecie o świecie w którym żyjecie… Wolę być nazywana foliarzem niż być tak zmanipulowana i zniewolona jak przeciętny fan tvp info