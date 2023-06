Edyta Górniak w eleganckiej czerwieni z POKAŹNYM dekoltem czaruje opolską publiczność (ZDJĘCIA)

Nawet ok 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Twarz zrobiona mocno. Mnóstwo chirurgów przy niej pracowało zapewne, ale pomijając to w tej sukni, fryzurze z ozdoba we włosach moim zdaniem wyglądała jak z bajki. Wpasowala się, dla mnie ok.