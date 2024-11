Edyta Górniak wyprowadziła się z podhalańskiej willi. Wiadomo, gdzie teraz zamieszkała. Zaskoczeni?

Mieszkam tylko w hotelach. Oddałam mój domek w górach na wynajem . Będę tam wracać, bo to jest najpiękniejsze miejsce w Polsce, jakie poznałam. Ale ja chyba jednak muszę czuć się wolnym ptakiem. (...) To jest na pewno to moje cygańskie serce - mówiła jeszcze jakiś czas temu Edyta Górniak w rozmowie z "Super Expressem".

Edyta Górniak osiedliła się w Krakowie

To jest mój trzeci powrót do Krakowa. Za każdym razem powody były inne. Pierwszy raz ze względu na prestiżową szkołę, czyli edukację Allana. Drugi raz ze względu na związek, w którym byłam. A teraz ze względu na przyjaźń i moją miłość do pobliskich gór. Najchętniej wróciłabym w same góry, ale dom i okolica, w których mieszkałam, stały się tak popularne, że nie odnalazłabym tam już ciszy - wyjaśniła Edyta Górniak tygodnikowi "Życie na Gorąco".