Muzyczna detektyw Edyta Górniak "demaskuje" Beyonce, stwierdzając: "Śpiewa prawie całe życie z playbacku"

Edyta Górniak o występie Celine Dion

Warunki, w których ona miała wystąpić... Myślę, że niewielu artystów nawet w znakomitej formie życiowej podjęłoby się zaśpiewania w tak trudnych warunkach. Proszę zauważyć, że nawet była niedoświetlona dla kamer. Miejsce może bardzo spektakularne, ale za to z dużą ujmą jakości obrazu i myślę, że też z pewnością dźwięku. Myślę, że byłaby to za duża presja dla niej, na ten moment jej życia i zmagania się z chorobą i jest to zrozumiałe , że zrobiła tak zwany live tape, czyli po prostu playback - stwierdziła.

Edyta Górniak twierdzi, że Beyonce śpiewa z playbacku

Edyta Górniak szybko przeszła do obrony Celine, twierdząc, że z playbacku znacznie częściej korzysta inna gwiazda uważana za jedną z najlepszych wokalistek swoich czasów, Beyonce. Edi poczuła kompetencje, by przeanalizować muzycznie występy światowej ikony.

Beyonce śpiewa prawie całe życie z playbacku. Na koncertach śpiewa dwa, trzy utwory na żywo, a reszta jest nagrana. Jest po prostu znakomitym takim performerem jakby. Ona daje do siebie taki performance. Dlatego może sobie pozwolić na skoki, na tańce, na wszystko, dlatego że po prostu utwory są świetnie nagrane wcześniej. Robi tak wielu artystów. Ona jest jednym z pierwszych, pamiętam, że jak się pokazały pierwsze nagrania gdzieś w telewizjach, to wszyscy się dziwili, jak to jest możliwe, że to tak doskonale słychać [...] Mamy znakomity sprzęt oczywiście na świecie, ale nie ma takiej techniki, która mogłaby to tak wyrównać jeden do jednego na żywo. Także tak, ona też - skwitowała Edi.