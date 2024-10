Edyta Górniak twierdzi, że "od dawna" wiedziała o Diddym! "Mieszkałam w Hollywood..."

Wciąż nie milkną echa aresztowania Diddy'ego. Znany raper od ponad miesiąca przebywa w areszcie w związku z zarzutami, które dotyczą m.in. wymuszania haraczy, handlu ludźmi czy udziału w organizacji transportu młodych kobiet zmuszanych do prostytucji. Lista poszkodowanych jest długa i stale się powiększa, a na jaw wychodzą kolejne szczegóły dotyczące mrocznej natury producenta muzycznego.

Choć większość znanych twarzy z racji znajomości z Diddym milczy w temacie szokujących oskarżeń kierowanych w jego stronę, są nieliczni, którzy nie boją się otwarcie krytykować Combsa. Należy do nich np. 50 Cent.

Edyta Górniak o Diddym. Zaskakujące słowa artystki

Głos w sprawie zabrała również... Edyta Górniak. Ostatnio artystka udzieliła wywiadu serwisowi "Świat Gwiazd", w którym rozprawiała o trudnym losie gwiazd, które zostały "złamane przez najbliższe osoby", wymieniając m.in. Justina Biebera. Gdy reporter portalu zapytał wprost, czy wokalistka nawiązuje do Combsa, ta nieoczekiwanie wyznała, że o tym, co robił raper "wie od dawna".

Wolałabym dzisiaj, w tym pięknym miejscu, nie mówić o tak tragicznych tematach, o których wiem od dawna, bardzo dawna, ponieważ mieszkałam w Hollywood - mówi tajemniczo, kontynuując: I to są tematy, o których ludzie nie chcą słyszeć, nie chcą rozmawiać i percepcja normalnych ludzi nie jest w stanie przyjąć tego, co faktycznie jest za kulisami - ubolewa.

Zostawiam to temu, co się ma wydarzyć i po prostu zachowuję w tym spokój. Jest to na pewno szokujące dla wielu, ale wielu też od dawna wie o tym.