50 Cent POGRĄŻY Diddy'ego? Jego była partnerka miała świadczyć usługi seksualne, które opłacał Sean Combs

50 Cent zabrał głos w sprawie Diddy'ego

Już jakiś czas temu 50 Cent zdradził, że planuje zająć się produkcją dokumentu na temat Diddy'ego , w którym miał go zdemaskować jako przestępcę i ujawnić szokujące sekrety. W rozmowie dla People zdradził, że ma to związek ze wszystkim, co mówił na przestrzeni minionych 10 lat .

Tak naprawdę mówię wszystko to, co mówiłem przez 10 lat. Teraz staje się to bardziej widoczne w mediach przez sprawę Puffy'ego. Ale patrząc na to z boku, myślę sobie: "Hej, to tylko moja perspektywa, ponieważ trzymałem się z dala od tych rzeczy przez cały czas, to nie jest mój styl" - mówił 50 Cent w rozmowie z People.