Do sądu trafiły kolejne pozwy przeciwko Diddy'emu. Jedną z ofiar nadużyć miał być 16-letni chłopak. Prawnicy rapera już zabrali głos

Wygląda na to, że wrześniowe zatrzymanie Diddy'ego może być definitywnym końcem jego medialnej kariery. Raperowi postawiono zarzuty m.in. napaści na tle seksualnym oraz handlu ludźmi w celach seksualnych, a lista poszkodowanych wciąż rośnie. Portal Page Six donosi, że na wystosowanie pozwu przeciwko muzykowi zdecydowały się kolejne osoby.

Nowe pozwy w sprawie Diddy'ego. W tle oskarżenia o molestowanie i groźby śmierci

Kolejna kobieta twierdzi, że na jednej z imprez Combs zamknął ją i przyjaciółkę w pomieszczeniu poza głównym miejscem trwania wydarzenia i groził, że je zabije, jeśli nie zrobią tego, co im każe. W 1995 roku inną ofiarę miał wielokrotnie uderzyć, "walić jej głową w ścianę" i doprowadzić do stosunku seksualnego wbrew jej woli. Do zdarzenia doszło rzekomo podczas imprezy promującej teledysk Biggiego Smallsa do utworu "One More Chance".