Diddy oraz dwóch innych celebrytów mieli zgwałcić 13-latkę na imprezie po MTV VMA w 2000 roku

Należy pozwać drugiego gwałciciela i tę kobietę, co się gapiła i nic nie zrobiła, bo to współudział. Były to 3 gwiazdy. Wysoce prawdopodobne że kobieta była Lopez. Byli wtedy z Diddym para, byli na gali MTV i na afterparty MTV razem. Nawet jeśli to inna gwiazda była świadkiem.gealtu, to nie ma możliwości by Lopez nie wiedziała co tam się robi i że dochodzi do gwaltow