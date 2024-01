Edyta Górniak zafundowała sobie OSTRE CIĘCIE. Fani podzieleni: "Szkoda, w długich było ładniej" (WIDEO)

A przecież… 13 min. temu zgłoś do moderacji 4 4 Odpowiedz

30 lat temu połowa Polski chciała być Edytą, a druga połowa być z Edytą. Była takim powiewem zachodu w dzikich i szarych latach 90. Te jej ciuchy z Londynu, klipsy we włosach, mega skromny styl, wyuczona maniera w głosie, te ruchy. No i ten głos. Ten głos był anielski, jak jej spojrzenie. Kto wtedy przypuszczał, że to histeryczka, bez odrobiny dystansu czy poczucia humoru. Te jej ckliwe historyjki i jeszcze ciekawsze historie ludzie, którzy miele z nią styczność choćby w czasach Metra. Kto w to by wtedy uwierzył…