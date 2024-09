Edyta Górniak zniknęła z mediów przez kłopoty zdrowotne: "Był taki moment, że byłam prawie SPARALIŻOWANA"

To wyjątkowy rok dla Edyty Górniak . W maju minęło bowiem 30 lat od występu diwy na Eurowizji, który nie tylko zapewnił Polsce najlepsze jak do tej pory miejsce w konkursie, ale także wzniósł karierę piosenkarki na wyżyny. Wydawać by się mogło, że autorka przeboju "To nie ja", na fali tak istotnego jubileuszu, będzie przysłowiowo "wyskakiwać z lodówki" . Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. Poza wydaniem utworu "I Remember" (który został zresztą zgłoszony do tegorocznych preselekcji eurowizyjnych), Edi znacznie ograniczyła swoją medialną aktywność i spędziła sporo czasu za granicą. W minioną środę gwiazda zaliczyła jednak wielki powrót na salony , zaskakując jednocześnie odmienionym wyglądem.

Edyta Górniak po raz pierwszy mówi o chorobie. To dlatego zniknęła

To było wyzwanie. Ja się oddaję ludziom, sztuce, pracy, tak bez tchu. To spowodowało, że mój organizm się zbuntował. Zbuntował w takim sensie, że zaczęłam mieć nerwobóle. Mój układ nerwowy się obraził. Był taki moment, że byłam prawie sparaliżowana. Nie mówiłam o tym wcześniej. To było bardzo trudne, dlatego, że podróżując po świecie, jeździłam do różnych terapeutów. Przede wszystkim wierzę w tę medycynę, która jest najstarsza, w wiedzę, która jest najstarsza na świecie. Jeździłam do różnych miejsc, oddając się w ręce przeróżnym ludziom, naturalnym uzdrowicielom, żeby wyrzucić to, co nazbieraliśmy - tłumaczyła w rozmowie z portalem Świat Gwiazd.