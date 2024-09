Tak zmieniała się Edyta Górniak

zgłoś do moderacji

Komentarz w punkt: "lola Była bardzo ładna, miała piękny uśmiech, równe zęby, ale wymieniła na modne długie jedynki, powiększone usta, ostrzyknięta reszta, do tego weszła menopauza, której może nie udało się ogarnąć i pozamiatane. Wiek nie ma tu aż tyle do rzeczy, bo gdyby nie te zbędne i szkodliwe ingerencje, to byłaby na pewno nadal piękna"