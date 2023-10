Edyta Górniak znów o alimentach i naprzemiennej opiece nad synem: "POPROSIŁAM SĄD, żeby Allan mógł się widzieć z każdym rodzicem"

healer 8 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Anallek nie ma wprawdzie wykształcenia (i nie będzie miał, głowa nie ta no i genetycznie obciążony..) ale za to wybujałe ego i ambicje podsycane przez mamusię. POŚREDNIO my wszyscy płacimy na takich nierobów, choćby w cenie produktów gdzie udział kosztów reklamy to 5-10-20 i więcej %!! A lwi udział w kosztach reklamy ma płacenie różnym beznadziejnym "influencerom" i instagramerom...Płacimy też kiedy np. samorządy opłacają ich występy bo to z naszych podatków...